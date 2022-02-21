На кладбище в Сибири поймали беглого заключенного

В Новосибирске на Заельцовском кладбище задержали Дмитрия Теньковского, три года назад сбежавшего из колонии-поселения.

Поймать беглого заключенного удалось благодаря наводке от местных жителей, указывает Lenta.ru.

Задержанного привлекут к ответственности по статье 313 УК РФ («Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи»).

Также мужчину подозревают в совершении другого тяжкого преступления на территории города.

По данным регионального управления ФСИН, с июня 2019 года мужчина находился в федеральном розыске.

Ранее он отбывал наказание за убийство возлюбленного своей бывшей сожительницы в 2012 году: Теньковский три раза ударил соперника ножом в грудь, из-за чего тот скончался на месте. После этого его приговорили к девяти годам колонии строгого режима, однако после того, как он провел там шесть лет, перевели в колонию-поселение.

Ранее четырежды судимый зэк сбежал из новосибирской колонии.