21 октября
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Жизнь

Кот с бандитской мордой, пытавшийся пронести наркотики в колонию, сбежал после задержания

В Ивановской области кот-наркокурьер пытался пронести марихуану на территорию исправительной колонии № 4, сообщает региональная ФСИН.

Кот-наркокурьер в Ивановской области.
Кот-наркокурьер в Ивановской области.
37.fsin.gov.ru.

Черного кота поймали вечером на подходе к исправительному учреждению.

«Обнаружили и поймали кота в ошейнике, который предпринял попытку проникнуть в колонию. Из ошейника кота изъяли вещество растительного происхождения. На место происшествия вызвали сотрудников полиции», — рассказали в ведомстве.

Экспертиза показала, что кот-наркокурьер пытался пронести 5,21 грамма марихуаны.

Как уточняет РИА «Новости», кот сбежал сразу после «задержания».

«Убежал. Ошейник с него сняли, и он тут же удрал», — рассказали в региональной ФСИН.

В ведомстве проведут проверку из-за найденных в ошейнике наркотиков.

Ранее в Якутии кот подрался с ястребом из-за голубя. К прибытию полиции ястреб скрылся.

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