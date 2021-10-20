Кот с бандитской мордой, пытавшийся пронести наркотики в колонию, сбежал после задержания

Черного кота поймали вечером на подходе к исправительному учреждению.
«Обнаружили и поймали кота в ошейнике, который предпринял попытку проникнуть в колонию. Из ошейника кота изъяли вещество растительного происхождения. На место происшествия вызвали сотрудников полиции», — рассказали в ведомстве.
Экспертиза показала, что кот-наркокурьер пытался пронести 5,21 грамма марихуаны.
Как уточняет РИА «Новости», кот сбежал сразу после «задержания».
«Убежал. Ошейник с него сняли, и он тут же удрал», — рассказали в региональной ФСИН.
В ведомстве проведут проверку из-за найденных в ошейнике наркотиков.
Ранее в Якутии кот подрался с ястребом из-за голубя. К прибытию полиции ястреб скрылся.