В Якутии кот подрался с ястребом из-за голубя. К прибытию полиции ястреб скрылся

Ранее якутские правоохранители поведали нелепые истории, на которые пришлось реагировать — тележка, столб и осы с носками.
Очередное событие произошло 31 августа. В полицию позвонила жительница Алдана и заявила, что на ее кота напали.
На место происшествия выехал УУП — участковый уполномоченный полиции, который и разобрался в инциденте.
«Около частного дома кот подрался с ястребом. Причиной конфликта стал голубь, которого съел ястреб. Оба участника конфликта получили легкий вред здоровью. Ястреб скрылся», — рассказали в полиции.
По прибытии установлено, что в полицию обратилась хозяйка кота. Около частного дома кот подрался с ястребом. Причиной конфликта стал голубь, которого съел ястреб. Оба участника конфликта получили лёгкий вред здоровью. Ястреб скрылся.— МВД Якутии (@police_mvd14) August 31, 2021
В комментариях к записи поинтересовались, почему МВД не посчитало голубя участником конфликта, и объявили ли ястреба в розыск, хотя бы для того, чтобы точно определить вред здоровью.
По мнению местных жителей, после убийства голубя упустили возможность объявить план-перехват, и тогда бы за ястребом вылетел «Беркут» (спецподразделение Росгвардии).
Также открытыми остались следующие вопросы — проведена ли с котом профбеседа, назначили ли ему штраф, и смог ли кот составить фоторобот ястреба.
Впрочем, мог иметь место и сговор: произошло убийство, жертва неопознана, предположительно голубь, подозреваемый, кот, утверждает, что убил ястреб, свидетельница убийства, хозяйка, также указывает на ястреба.
Ранее в Барнауле суд оправдал кота, которого обвинили в воровстве электричества на 80 тыс. рублей.