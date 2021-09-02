В Якутии кот подрался с ястребом из-за голубя. К прибытию полиции ястреб скрылся

МВД Якутии в своем Twitter продолжает рассказывать истории из жизни, в которых пришлось разбираться правоохранителям, и героями новой заварушки стали кот и две птицы.

Ранее якутские правоохранители поведали нелепые истории, на которые пришлось реагировать — тележка, столб и осы с носками.

Очередное событие произошло 31 августа. В полицию позвонила жительница Алдана и заявила, что на ее кота напали.

На место происшествия выехал УУП — участковый уполномоченный полиции, который и разобрался в инциденте.

«Около частного дома кот подрался с ястребом. Причиной конфликта стал голубь, которого съел ястреб. Оба участника конфликта получили легкий вред здоровью. Ястреб скрылся», — рассказали в полиции.

По прибытии установлено, что в полицию обратилась хозяйка кота. Около частного дома кот подрался с ястребом. Причиной конфликта стал голубь, которого съел ястреб. Оба участника конфликта получили лёгкий вред здоровью. Ястреб скрылся. — МВД Якутии (@police_mvd14) August 31, 2021



В комментариях к записи поинтересовались, почему МВД не посчитало голубя участником конфликта, и объявили ли ястреба в розыск, хотя бы для того, чтобы точно определить вред здоровью.

По мнению местных жителей, после убийства голубя упустили возможность объявить план-перехват, и тогда бы за ястребом вылетел «Беркут» (спецподразделение Росгвардии).

Также открытыми остались следующие вопросы — проведена ли с котом профбеседа, назначили ли ему штраф, и смог ли кот составить фоторобот ястреба.

Впрочем, мог иметь место и сговор: произошло убийство, жертва неопознана, предположительно голубь, подозреваемый, кот, утверждает, что убил ястреб, свидетельница убийства, хозяйка, также указывает на ястреба.

Ранее в Барнауле суд оправдал кота, которого обвинили в воровстве электричества на 80 тыс. рублей.