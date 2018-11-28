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На космодроме «Восточный» выявлен критический дефект

На стартовом столе космодрома «Восточный» (Амурская область) были обнаружены критические дефекты, сообщается в документах тендера, размещенного на сайте госзакупок.

Владимир Путин с рабочими космодрома "Восточный".
Владимир Путин с рабочими космодрома "Восточный".
kremlin.ru

Конкурс на работы по созданию технических решений и замене проектного оборудования разместил Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

В прилагаемой документации к тендеру сообщается, что «деформационный шов фундаментной плиты блоков А, Б выполнен не по проекту. Дефект критический».

Помимо этого, обнаружены нарушения в резервуарах — накопителях дождевых вод, протечки через швы бетонирования и через отверстия крепления опалубки.

За решение этих и других проблем подрядчику будет выплачено почти пять млн рублей, пишет ura.ru. Завершить работы необходимо за месяц.

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