На космодроме «Восточный» выявлен критический дефект

На стартовом столе космодрома «Восточный» (Амурская область) были обнаружены критические дефекты, сообщается в документах тендера, размещенного на сайте госзакупок.

Конкурс на работы по созданию технических решений и замене проектного оборудования разместил Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

В прилагаемой документации к тендеру сообщается, что «деформационный шов фундаментной плиты блоков А, Б выполнен не по проекту. Дефект критический».

Помимо этого, обнаружены нарушения в резервуарах — накопителях дождевых вод, протечки через швы бетонирования и через отверстия крепления опалубки.

За решение этих и других проблем подрядчику будет выплачено почти пять млн рублей, пишет ura.ru. Завершить работы необходимо за месяц.