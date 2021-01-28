На котельной заискрилась и сложилась пополам труба. Чиновники обвинили ветер

В Калужской области ночью на котельной рухнула труба, которая якобы не выдержала порывы «крепкого ветра», пишет « Калуга-Поиск ».

В сети появилось видео разрушения. На кадрах можно увидеть, как в районе двух часов ночи одна из труб сложилась пополам.

«Администрация Людиновского района, комментируя ситуацию, заявила, что причиной обрушения дымовой трубы стал сильный ветер», — отмечает издание.

По информации чиновников, в ночь происшествия скорость ветра достигала 13−18 м/с.

Это «крепкий ветер» — по Шкале Бофорта, по которой Всемирная метеорологическая организация оценивает разрушительную силу воздушных масс.

«Качаются стволы деревьев, против ветра идти трудно», — такими словами эксперты описывают силу ветра, указанную калужскими чиновниками.

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