23 октября
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Происшествия

На краже автомобильных запчастей попался житель Барнаула

В Барнауле задержали мужчину, который неоднократно воровал автомобильные катализаторы. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Запчасти.
Запчасти.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Местный житель ночью услышал звук сигнализации на своей машине и вышел во двор.

Увидев подозрительные действия возле своего авто, он незамедлительно вызвал полицию.

Подозреваемый задержан. Им оказался ранее судимый мужчина 1953 года.

Свою вину он признал и объяснил, что таким способом хотел немного подзаработать.

«Как выяснилось позже, задержанный успел совершить минимум пять краж. Предварительная сумма ущерба составляет более 100 тыс. рублей», — уточняют в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

Ранее, за кражу обуви и продуктов осудили жителя сибирского города.

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