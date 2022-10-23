На краже автомобильных запчастей попался житель Барнаула

В Барнауле задержали мужчину, который неоднократно воровал автомобильные катализаторы. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Местный житель ночью услышал звук сигнализации на своей машине и вышел во двор.

Увидев подозрительные действия возле своего авто, он незамедлительно вызвал полицию.

Подозреваемый задержан. Им оказался ранее судимый мужчина 1953 года.

Свою вину он признал и объяснил, что таким способом хотел немного подзаработать.

«Как выяснилось позже, задержанный успел совершить минимум пять краж. Предварительная сумма ущерба составляет более 100 тыс. рублей», — уточняют в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

Ранее, за кражу обуви и продуктов осудили жителя сибирского города.