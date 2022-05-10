На курортном юге России дети из винтовки расстреливали чучело «фашиста»

Жители Ставропольского края пожаловались губернатору на мэра Кисловодска, который одобрительно написал о нестандартной праздничной акции в День Победы. На ворота повесили чучело «последнего фашиста», и его из винтовки расстреливали дети. В комментариях к постам главы региона в телеграм-канале жители попросили дать оценку акции. Историю описали несколько местных СМИ.

С чего началось

В День Победы мэр Кисловодска Евгений Моисеев у себя в Телеграм-канале сообщил, что «на воротах одного из частных домовладений вывесили чучело фашистского захватчика и оккупанта. И его расстреляли из пневматической винтовки», написал «МК-Ставрополь (Кавказ)».

Моисеев добавил, что «младшее поколение с детства должно знать о том мировом зле, имя которому — фашизм и нацизм, который сегодня снова пытается возродиться. Мы этого никогда не допустим, мы растим наших детей патриотами».

И некоторые местные издания утверждали, что организатор акции — мэр, а стреляли из винтовки дети, в том числе девочка девочка лет 10−12 в камуфляже.

Телеграм. Pixabay.com

Как отреагировали жители

Жители Ставропольского края осудили эту акцию и попросили губернатора региона Владимира Владимирова обратить на нее внимание, рассказывает «АиФ-СК». К главе региона они также обратились через соцсети.

«Все-таки статья предусмотрена как минимум за одну из фотографий в посте Моисеева», — приводит комментарий издание.

Другие комментаторы считали, что авторы акции, нарисовав свастику, нарушили статью 20.3. КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики…».

Больше всего подписчиков соцсетей возмутило, что детей учат стрелять в людей, и ребята вырастут жестокими.

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев. kislovodsk-kurort.org

Как отреагировали власти

Реакция губернатора на обращения жителей Ставрополья пока неизвестна. А вот мэр Кисловодска свой пост удалил. В беседе с «Газетой.Ru» мэр заявил, что городская администрация не принимала участия в организации «расстрела», а кто ее организовал, не точно не знает.

«Администрация к этой акции не имеет никакого отношения», — сказал Моисеев.

Журналистов издания «Подъем» он заверил, что «сообщение» случайно попало в рассылку и горадминистрация теперь разбирается в ситуации, а сам он не поддерживает «акцию».