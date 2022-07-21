На лестничной площадке нашли мертвым генерала ФСБ

Тело офицера обнаружили на лестничной площадке дома на Качалинской улице, указывает Lenta.ru.
Подробности произошедшего не сообщаются.
Ведется разбирательство.
Ранее в гостинице нашли мертвым бывшего офицера ФСБ.
В Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ в отставке Евгений Лобачев, сообщил РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.
Тело офицера обнаружили на лестничной площадке дома на Качалинской улице, указывает Lenta.ru.
Подробности произошедшего не сообщаются.
Ведется разбирательство.
Ранее в гостинице нашли мертвым бывшего офицера ФСБ.
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