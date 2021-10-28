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Происшествия

В гостинице нашли мертвым бывшего офицера ФСБ

В подмосковном отеле найден мертвым бывший начальник ярославского управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Кубасов, сообщает РЕН ТВ.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

По информации собеседника издания, инцидент произошел в деревне Вырубово.

62-летний экс-офицер заселился в гостиницу еще 9 октября, а в последнее время перестал отвечать на звонки. Его обнаружили без признаков жизни 26 октября. Источник телеканала уточнил, что смерть Кубасова не носит криминальный характер, пишет Lenta.ru.

Предварительно, причиной смерти стала вирусная пневмония, сообщает Telegram-канал «112».

Александр Кубасов был назначен на должность главы УФСБ по Ярославской области в 2013 году, в 2018 он ушел на пенсию.

Ранее в бане нашли жестоко убитого экс-замначальника «экономического» главка МВД. Рассматриваются две основные версии произошедшего — месть и ограбление. Возможно, что перед смертью его пытали.

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