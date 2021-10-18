На 15 лет отправился в тюрьму житель Алтайского края за насилие над подростком

Мужчина совершил преступления по п. «а» ч.3 ст.131 УК РФ (изнасилование с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей, несовершеннолетней) и п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей, если они совершены в отношении несовершеннолетней).
Утром в начале декабря 2020 года в своем доме он совершил половые преступления с применением насилия и с угрозой его применения в отношении девочки.
При этом мужчина не впервые переступает закон. Ранее его признали виновным в совершении преступлений против собственности, но на путь исправления он не встал.
Новое преступление он совершил в период условно-досрочного освобождения по предыдущему приговору.
Вину в содеянном сельчанин не признал. Суд приговорил его к 15,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Ранее житель Алтая получил 20 лет за четыре изнасилования девятилетней племянницы.