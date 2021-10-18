На 15 лет отправился в тюрьму житель Алтайского края за насилие над подростком

28-летнему жителю Тальменского района Алтайского края вынесли приговор за насилие над 15-летней девочкой, живущей с ним по соседству. Об этом рассказали в краевом СУ СКР.

Мужчина совершил преступления по п. «а» ч.3 ст.131 УК РФ (изнасилование с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей, несовершеннолетней) и п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей, если они совершены в отношении несовершеннолетней).

Утром в начале декабря 2020 года в своем доме он совершил половые преступления с применением насилия и с угрозой его применения в отношении девочки.

При этом мужчина не впервые переступает закон. Ранее его признали виновным в совершении преступлений против собственности, но на путь исправления он не встал.

Новое преступление он совершил в период условно-досрочного освобождения по предыдущему приговору.

Вину в содеянном сельчанин не признал. Суд приговорил его к 15,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее житель Алтая получил 20 лет за четыре изнасилования девятилетней племянницы.