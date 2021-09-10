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Жизнь

Житель Алтая получил 20 лет за четыре изнасилования девятилетней племянницы

В Республике Алтай мужчину отправили в колонию строгого режима за сексуальное насилие в отношении малолетней девочки, сообщает региональный СК.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
CC0

Неоднократно судимый 48-летний житель одного из сел Онгудайского района несколько раз насиловал девятилетнюю племянницу.

«Малолетней девочке были причинены моральный вред и физическая боль. Длительное время не решалась никому сообщить о случившемся, но когда о произошедшем узнал ее дедушка, он сообщил в правоохранительные органы», — рассказали в ведомстве.

Мужчина вину не признал, однако следователям «удалось доказать четыре факта».

Суд признал жителя Алтая виновным в четырех преступлениях и отправил в колонию строгого режима на 19 лет 10 месяцев.

Ранее в Барнауле бабушка подговорила внучек и обвинила бывшего мужа в сексуальном насилии над девочкой, однако следствие разобралось в ситуации.

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