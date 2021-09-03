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Жизнь

В Барнауле бабушка подговорила внучек и обвинила бывшего мужа в сексуальном насилии над девочкой

В Алтайском крае трех женщин осудили условно за дачу ложных показаний и заставили выплатить компенсацию, сообщает региональная прокуратура.

Пенсионерка. Стильная бабушка.
Пенсионерка. Стильная бабушка.
соцсети.

Апелляционный суд признал обоснованным приговор в отношении жительницы Барнаула и двух ее внучек, осужденных за «заведомо ложные показания».

«Женщина, вступив в сговор с двумя внучками, решила ложно обвинить бывшего мужа в совершении в отношении одной из внучек насильственных действий сексуального характера», — рассказали в ведомстве.

Одна внучка исполнила роль потерпевшей, заявив, что несколько лет назад, когда ей было 15 лет, мужчина сексуально домогался до нее.

Вторая внучка и бабушка дали свидетельские показания — якобы видели домогательства.

Следователи не нашли доказательств. Более того, переписка в телефоне подтвердила, что родственницы решили ложно обвинить мужчину в особо тяжком преступлении.

Всем троим назначили условное наказание — от 9 месяцев до 1 года. С бывшей жены взыскали 200 тыс. рублей — за моральный вред барнаульцу.

Ранее сообщали про жительницу Алтайского края, которой грозит до 3 лет колонии за ложный донос об изнасиловании.

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