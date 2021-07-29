29 июля 21°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Жительнице Алтая за ложный донос об изнасиловании грозит до 3 лет колонии

В Алтайском крае будут судить женщину, которая после добровольного секса написала заявление на мужчину, сообщает региональный СК.

Секс.
Секс.
CCO

В мае 2021 года женщина распивала алкоголь со своим знакомым, а затем добровольно вступила с ним в интимную связь.

«Однако между односельчанами произошел конфликт, после которого женщина заявила о сексуальном насилии. При этом ее предупредили об ответственности за дачу заведомо ложных показаний», — рассказали в ведомстве.

После 42-летняя женщина призналась, что оговорила мужчину — вину признала и раскаялась.

Теперь даме грозит до 3 лет лишения свободы за «заведомо ложный донос с обвинением в совершении тяжкого преступления».

Ранее другая жительница Алтайского края обвинила незнакомца в изнасиловании, чтобы муж не волновался.

Смотрите также
Подпишитесь на главные новости нашего сайта через соц-сети
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость