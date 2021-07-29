Жительнице Алтая за ложный донос об изнасиловании грозит до 3 лет колонии

В Алтайском крае будут судить женщину, которая после добровольного секса написала заявление на мужчину, сообщает региональный СК.

В мае 2021 года женщина распивала алкоголь со своим знакомым, а затем добровольно вступила с ним в интимную связь.

«Однако между односельчанами произошел конфликт, после которого женщина заявила о сексуальном насилии. При этом ее предупредили об ответственности за дачу заведомо ложных показаний», — рассказали в ведомстве.

После 42-летняя женщина призналась, что оговорила мужчину — вину признала и раскаялась.

Теперь даме грозит до 3 лет лишения свободы за «заведомо ложный донос с обвинением в совершении тяжкого преступления».

Ранее другая жительница Алтайского края обвинила незнакомца в изнасиловании, чтобы муж не волновался.