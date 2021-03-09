Жительница Алтая обвинила незнакомца в изнасиловании, чтобы муж не волновался

Жительницу Алтайского края оштрафовали за ложное обвинение в изнасиловании после гулянки, сообщает региональный СК.

25-летнюю девушку из Троицкого района осудили за «заведомо ложный донос и обвинение в совершении тяжкого преступления».

«В июле 2020 года уехала в соседнее село, где в компании распивала спиртное. Ночью решила поехать домой, попросив незнакомого мужчину отвезти», — рассказали в СК начало истории.

Супруг девушки увидел, как она пьяная приехала на чужом автомобиле, и начал предъявлять претензии.

Чтобы оправдаться, она заявила, что незнакомец — водитель автомобиля — изнасиловал ее.

В ходе предварительного следствия девушка созналась и раскаялась. Суд оштрафовал ее на 10 тыс. рублей. Кстати, водителю грозило до 6 лет лишения свободы.

Ранее на Кипре поймали беглого алтайского «следователя-насильника», который умудрился сбежать из местной тюрьмы.