Жительница Алтая обвинила незнакомца в изнасиловании, чтобы муж не волновался

25-летнюю девушку из Троицкого района осудили за «заведомо ложный донос и обвинение в совершении тяжкого преступления».
«В июле 2020 года уехала в соседнее село, где в компании распивала спиртное. Ночью решила поехать домой, попросив незнакомого мужчину отвезти», — рассказали в СК начало истории.
Супруг девушки увидел, как она пьяная приехала на чужом автомобиле, и начал предъявлять претензии.
Чтобы оправдаться, она заявила, что незнакомец — водитель автомобиля — изнасиловал ее.
В ходе предварительного следствия девушка созналась и раскаялась. Суд оштрафовал ее на 10 тыс. рублей. Кстати, водителю грозило до 6 лет лишения свободы.
Ранее на Кипре поймали беглого алтайского «следователя-насильника», который умудрился сбежать из местной тюрьмы.