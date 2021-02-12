Беглого алтайского «следователя-маньяка» поймали в ходе спецоперации

Сбежавшего из тюрьмы на Северном Кипре Александра Сатлаева удалось вернуть за решетку. Его задержали в городе Доганкёй, где осужденный прятался в пустом доме, пишет Газета.ру со ссылкой на местную полицию.

О побеге бывшего алтайского следователя-насильника стало известно 11 февраля. Он воспользовался открытой на время доставки продуктов дверью.

Известно, что после этого он отправился в сторону города Дикомо, случайно привлек внимание полиции и его задержали, доставили в отделение, но он смог сбежать и оттуда, потеряв один ботинок.

Для поиска Сатлаева сооружали блокпосты, опасаясь, что он переберется в Турцию.

В итоге беглеца нашли в чужом доме, где он прятался в отсутствие хозяев.

Напомним, бывшего следователя объявили в федеральный и международный розыск в августе 2019 года по подозрению в изнасиловании девушки в Барнауле. Несколько месяцев он успешно скрывался от правоохранителей, пока не объявился в криминальной сводке Северного Кипра осенью того же года.

На Северном Кипре Сатлаева находился в заключении после того, как его обвинили в нападении на девушку.

Александр Сатлаев, сын бывшего председателя Чемальского районного суда, работал старшим следователем отдела СКР по Республике Алтай.

В столице региона в 2011—2013 годах он совершил 11 нападений на женщин, но в некоторых случаях потерпевшим удалось отбиться.

В 2015 году Александра Сатлаева приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 75 тыс. рублей за четыре изнасилования в Горно-Алтайске и четыре покушения на изнасилование.

Александр Сатлаев в суде. скрин ролика на YouTube

В марте 2019 года он получил УДО за хорошее поведение и поехал в Алтайский край.

Уже в начале августа полицейские распространяли ориентировку на Сатлаева по подозрению в насилии над девушкой в подъезде дома на ул. Интернациональной в Барнауле.

На Кипр, по информации местных СМИ, он приехал из Турции. Туда добрался через Казахстан.