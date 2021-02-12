Беглого алтайского «следователя-маньяка» поймали в ходе спецоперации

О побеге бывшего алтайского следователя-насильника стало известно 11 февраля. Он воспользовался открытой на время доставки продуктов дверью.
Известно, что после этого он отправился в сторону города Дикомо, случайно привлек внимание полиции и его задержали, доставили в отделение, но он смог сбежать и оттуда, потеряв один ботинок.
Для поиска Сатлаева сооружали блокпосты, опасаясь, что он переберется в Турцию.
В итоге беглеца нашли в чужом доме, где он прятался в отсутствие хозяев.
Напомним, бывшего следователя объявили в федеральный и международный розыск в августе 2019 года по подозрению в изнасиловании девушки в Барнауле. Несколько месяцев он успешно скрывался от правоохранителей, пока не объявился в криминальной сводке Северного Кипра осенью того же года.
На Северном Кипре Сатлаева находился в заключении после того, как его обвинили в нападении на девушку.
Александр Сатлаев, сын бывшего председателя Чемальского районного суда, работал старшим следователем отдела СКР по Республике Алтай.
В столице региона в 2011—2013 годах он совершил 11 нападений на женщин, но в некоторых случаях потерпевшим удалось отбиться.
В 2015 году Александра Сатлаева приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 75 тыс. рублей за четыре изнасилования в Горно-Алтайске и четыре покушения на изнасилование.
В марте 2019 года он получил УДО за хорошее поведение и поехал в Алтайский край.
Уже в начале августа полицейские распространяли ориентировку на Сатлаева по подозрению в насилии над девушкой в подъезде дома на ул. Интернациональной в Барнауле.
На Кипр, по информации местных СМИ, он приехал из Турции. Туда добрался через Казахстан.