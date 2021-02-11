Алтайский «следователь-маньяк» Александр Сатлаев сбежал из тюрьмы на Кипре

Бывший сотрудник Следственного комитета Александр Сатлаев, работавший в органах в Республике Алтай, бежал из центральной тюрьмы Никосии на Кипре, сообщают местные СМИ .

По имеющимся данным, побег был совершен 8 февраля около 18:00 по местному времени. Его поиски продолжаются.

Между тем напомним, что Сатлаев хорошо известен в Алтайском крае и Республике Алтай. Летом 2020 года altapress.ru сообщал, что в Алтайском крае приостановили предварительное следствие по уголовному делу об изнасиловании, в котором обвиняется Александр Сатлаев.

Бывшего следователя объявили в федеральный и международный розыск в августе 2019 года по подозрению в изнасиловании девушки в Барнауле. Несколько месяцев он успешно скрывался от правоохранителей, пока не объявился в криминальной сводке Северного Кипра осенью того же года. На Северном Кипре Сатлаева находился в заключении после того, как его обвинили в нападении на девушку.

Александр Сатлаев дает показания на Кипре. www.gundemkibris.com/

Похождения маньяка-насильника

Александр Сатлаев, сын бывшего председателя Чемальского районного суда, после окончания Алтайской академии экономики и права в Барнауле пошел работать старшим следователем отдела СКР по Республике Алтай.

В столице региона в 2011—2013 годах он совершил 11 нападений, но в некоторых случаях потерпевшим удалось отбиться. Один из эпизодов досталось расследовать ему самому, но «оборотень в погонах» убедил потерпевшую отказаться от показаний.

Маньяка, державшего в страхе весь Горно-Алтайск, безуспешно искали полицейские. Позже Сатлаева все же вычислили — его авто попало на камеру видеонаблюдения у кафе, где произошло одно из преступлений.

В 2015 году Александра Сатлаева приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 75 тыс. рублей за четыре изнасилования в Горно-Алтайске и четыре покушения на изнасилование.

Ориентировка по розыску Александра Сатлаева. gorno-altaisk.info

В марте 2019 года он получил УДО за хорошее поведение и поехал в Алтайский край.

Уже в начале августа полицейские распространяли ориентировку на Сатлаева по подозрению в насилии над девушкой в подъезде дома на ул. Интернациональной в Барнауле.

На Кипр, по информации местных СМИ, он приехал из Турции. Туда добрался через Казахстан.