Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 сентября 9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

СМИ: алтайского насильника задержали на Кипре

Кипрская газета Kıbrıs Gazetesi сообщила о задержании по подозрению в грабеже 27-летнего гражданина РФ. Им оказался, по данным издания, экс-следователь Александр Сатлаев, которого на родине обвиняют в изнасиловании. В СУ СКР по Алтайскому краю информацией об этом пока не располагают, сообщили altapress.ru в ведомстве.

Наручники, арест.
Наручники, арест.
СС0

Известно, что Сатлаев попался полиции после того, как ночью 22 сентября в Керинии напал на женщину и начал ее душить. Местная газета пишет, что подозреваемый выхватил у нее сумочку с 300 турецкими лирами и 35 евро, после чего сбежал.

Как пишут СМИ, согласно законодательству непризнанной мировым сообществом Турецкой Республики Северного Кипра, за грабеж при отягчающих обстоятельствах грозит пожизненное заключение.

Как ранее писал altapress.ru, по факту изнасилования девушки в Барнауле Сатлаеву заочно подозреваемому уже предъявили обвинение. После задержания, следователи намерены провести психиатрическую экспертизу.

Из сообщения следкома:

Данный гражданин объявлен в федеральный розыск, ему заочно предъявлено обвинение по ст. 131 Уголовного кодекса РФ (изнасилование). Он освободился из мест заключения условно-досрочно, на путь исправления не встал и совершил тяжкое преступление в Барнауле.

В 2015 году Александра Сатлаева приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 75 тыс. рублей за четыре изнасилования в Горно-Алтайске и четыре покушения на изнасилование.

В марте 2019 года Сатлаева освободили по УДО.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость