2 апреля
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Происшествия

На 57-летнего жителя Алтайского края завели десятое уголовное дело

Мужчина был пойман во время патрулирования. При себе у него были свертки с наркотиками, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
pexels.com

Во время патрулирования сотрудники ППС заметили подозрительного 57-летнего мужчину. При досмотре у него обнаружили свертки с мефедроном.

Задержанным оказался житель Михайловского района. Злоумышленник сознался, что приехал в Барнаул, чтобы работать курьером-закладчиком. Отметил, что успел оставить закладки в Рубцовске и Алейске.

При досмотре съемной квартиры подозреваемого были найдены: упаковка, шприцы, весы, пакеты с порошкообразным веществом.Найденное направили на исследование.

На мужчину возбуждено уголовное дело по ст. «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Также в ведомстве отметили, что ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности девять раз, в том числе и за похожие преступления.

В настоящее время он заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что в Барнауле поймали курьеров-закладчиков с тяжелыми наркотиками.

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