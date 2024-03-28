В Барнауле поймали курьеров-закладчиков с тяжелыми наркотиками

В Барнауле задержали двух парней из другого государства, которые работали курьерами и закладывали наркотики. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Подозреваются мужчины 2000 и 2001 годов рождения. Они работали курьерами-закладчиками и распространяли тяжелые наркотики.

Экспертиза показала, что в упаковках было около девяти гр героина и 12 гр метадона.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ — покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

По данной статье предусмотрено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. Также проверят, законно ли мужчины находятся на территории России.

Ранее сообщалось, что более 7 кг запрещенных веществ изъяли у наркокурьеров сразу в трех регионах.

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