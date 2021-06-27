На массовую гибель пчел жалуются алтайские пасечники

Пчеловоды из села Точильного (Смоленский район Алтайского края) заметили резкую смену характера у жителей свой пасеки, а после пчелы и вовсе начали гибнуть.

Раньше такого здесь не было никогда, говорят местные жители.

Пасечники связывают гибель пчел с недавней химобработкой полей.

Падеж пчел затронул и село Сычевку Смоленского района. Здесь пострадало больше 10 пасек, сообщают «Вести Алтай».

Пчеловоды намерены собрать комиссию и собрать пробы пчел, земли, травы, чтобы выяснить причины гибели, а также найти возможного виновника происшествия в лаборатории Россельхознадзора, пишет «Бийский рабочий».

Ранее сообщалось, что на Алтае появилось мобильное приложение специально для пасечников. Оно будет заранее предупреждать о химобработке полей. Это должно помочь избежать массовой гибели пчел.

В 2019 году летом в Алтайском крае случился крупнейший пчелопад — пчелы отравились ядовитыми химикатами. По официальным данным, пострадали больше 4 тыс. пчелосемей.

В ноябре 2019 года пасечникам возместили убытки из краевого бюджета — всего было выплачено более 8 млн рублей.