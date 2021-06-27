27 июня 20°C
ВСЕ Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

На массовую гибель пчел жалуются алтайские пасечники

Пчеловоды из села Точильного (Смоленский район Алтайского края) заметили резкую смену характера у жителей свой пасеки, а после пчелы и вовсе начали гибнуть.

Пчелы.
Пчелы.
СС0

Раньше такого здесь не было никогда, говорят местные жители.

Пасечники связывают гибель пчел с недавней химобработкой полей.

Падеж пчел затронул и село Сычевку Смоленского района. Здесь пострадало больше 10 пасек, сообщают «Вести Алтай».

Пчеловоды намерены собрать комиссию и собрать пробы пчел, земли, травы, чтобы выяснить причины гибели, а также найти возможного виновника происшествия в лаборатории Россельхознадзора, пишет «Бийский рабочий».

Ранее сообщалось, что на Алтае появилось мобильное приложение специально для пасечников. Оно будет заранее предупреждать о химобработке полей. Это должно помочь избежать массовой гибели пчел.

В 2019 году летом в Алтайском крае случился крупнейший пчелопад — пчелы отравились ядовитыми химикатами. По официальным данным, пострадали больше 4 тыс. пчелосемей.

В ноябре 2019 года пасечникам возместили убытки из краевого бюджета — всего было выплачено более 8 млн рублей.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость