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Происшествия

На месте авиакатастрофы в Индонезии обнаружили части тел и одежду

Водолазы обнаружили обломки фюзеляжа, части человеческих тел и одежду в районе места крушения Boeing 737−524 в Яванском море. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Associated Press.

Самолет в небе.
Самолет в небе.
СС0

Страшные находки были обнаружены между островами Ланканг и Лаки, которые входят в архипелаг Серибу.

«Мы уверены, что именно здесь разбился самолет», — заявил маршал индонезийской авиации Хади Тьяджанто.

Самолет авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение в Яванском море 9 января. Он выполнял рейс из Джакарты в город Понтианак на острове Калимантан. Менее чем за минуту самолет потерял более десяти тысяч футов высоты. Это случилось через четыре минуты после вылета. На борту, по предварительным данным, было более 60 пассажиров.

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