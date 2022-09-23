23 сентября
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Происшествия

На 11,5 млн рублей обманули страховщиков «получившие травмы» в Барнауле

В Барнауле возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств страховых компаний, говорится в сообщении регионального СКР.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

По данным следствия, с 2017 по 2022 год в Барнауле действовала организованная групп.

Члены группировки похищали деньги страховых организаций.

Схема

В страховые компании гражданами предоставлялись фиктивные медицинские документы. В них указывалось, что наступил страховой случай. Например, травмы, которые люди фактически не получали.

Перед этим граждане страховались, а затем, по договоренности с сотрудником медучреждения, госпитализировались с фиктивными диагнозами. Таким образом «травмированные» попадали под страховые случаи.

После выписки подозреваемые обращались в страховые организации с соответствующим пакетом документов и получали выплаты.

Таким образом члены группы похитили деньги не менее 12 страховых компаний на сумму более 11,5 млн рублей.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю. Возбуждено уголовное дело.

Обыски

Следователи СК и оперативники ФСБ провели обыски по месту жительства подозреваемых. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее о новом виде преступлений рассказал глава Следственного комитета.

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