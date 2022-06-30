О новом виде преступлений рассказал глава Следственного комитета

Появились так называемые площадки по продаже «бумажного» НДС, где за вознаграждение осуществляется подготовка подложной налоговой документации.

По словам Бастрыкина, таким способом заинтересованные предприниматели все чаще и чаще уклоняются от уплаты налогов.

Бастрыкин отметил — это явление требует ответных мер, в том числе для защиты экономических интересов добросовестных бизнесменов, пишет Lenta.ru.

Ранее два предпринимателя в Барнауле увели 3 млн рублей на счета кредиторов, чтобы не платить налоги.