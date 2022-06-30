30 июня
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Происшествия

О новом виде преступлений рассказал глава Следственного комитета

В России появился новый вид налоговых преступлений, рассказал руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, пишет ТАСС.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
sledcom.ru

Появились так называемые площадки по продаже «бумажного» НДС, где за вознаграждение осуществляется подготовка подложной налоговой документации.

По словам Бастрыкина, таким способом заинтересованные предприниматели все чаще и чаще уклоняются от уплаты налогов.

Бастрыкин отметил — это явление требует ответных мер, в том числе для защиты экономических интересов добросовестных бизнесменов, пишет Lenta.ru.

Ранее два предпринимателя в Барнауле увели 3 млн рублей на счета кредиторов, чтобы не платить налоги.

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