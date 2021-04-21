На 74 млрд рублей незаконного имущества изъяли суды у чиновников

В 2020 году прокуроры по итогам проверок подали 53 иска против чиновников, которых заподозрили в наличии незаконно нажитого имущества.

Суды удовлетворили более половины этих заявлений и постановили изъять у российских чиновников незаконно нажитое имущество на сумму более 74 млрд рублей.

Всего за прошлый год прокуроры инициировали более 400 процедур контроля за расходами, рассказал начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин.

Он объяснил, что прокурор проводит специальную проверку, которая устанавливает, есть ли доказательства того, что деньги получены законным путем, сообщает РИА Новости. Если это не подтверждается, следует обращение в суд. Обязанность по доказыванию законности приобретения собственности возложена на чиновника.

В марте правительство предложило ужесточить антикоррупционное законодательство и разрешить обращать в доход государства деньги на банковских счетах чиновника, если поступившая сумма больше дохода госслужащего за три года, пишет «Росбалт».

Если введение этой меры будет одобрено, она также может коснуться супругов и детей чиновников.

Между тем в России за два месяца 2021 года коррупция показала значительные темпы роста, пишет «Коммерсант» со ссылкой на портал правовой статистики Генпрокуратуры.

Число выявленных коррупционных преступлений в январе-феврале 2021 года выросло на 11,8% - около половины связаны со взяточничеством.

При этом по сравнению с началом 2020 года рост взяточничества составил более 20%.