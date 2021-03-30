Коррупция в России демонстрирует очень уверенный рост. Как и в двух Алтаях

В России за два месяца 2021 года коррупция показала значительные темпы роста, пишет « Коммерсант » со ссылкой на портал правовой статистики Генпрокуратуры.

Число выявленных коррупционных преступлений в январе-феврале 2021 года выросло на 11,8% - около половины связаны со взяточничеством.

При этом по сравнению с началом 2020 года рост взяточничества составил более 20%.

«В сравнении с предшествующим годом на 11,8% увеличился массив преступлений коррупционной направленности (с 6,3 тыс. до 7,1 тыс.). В их структуре на факты взяточничества приходится 3,5 тыс., относительно января-февраля 2020 года их число возросло на 21,1%", — отметили в Генпрокуратуре.

Каждая третья взятка не превышала 10 тыс. рублей. Чаще всего подобные случаи фиксировали в Башкирии, Москве и Краснодарском крае.

В 2020 году ущерб от коррупционных преступлений (взятка, мошенничество, присвоение, растрата, злоупотребление должностными полномочиями) превысил 63 млрд рублей.

Взятка министра здравоохранения Республики Алтай. altai.sledcom.ru

«Получение взятки» По этой статье в Алтайском крае за первые два месяца 2021 года зарегистрировали 18 преступлений. В Республике Алтай — 3. По этому показателю по итогам двух месяцев Алтайский край занял 17 место среди других регионов (100% в динамике), а Горный Алтай — 54 строчка (нулевая динамика). По итогам 2020 года край занял 14 место, а республика — 69 место. Максимально близко к «лидерам» Алтайский край приближался в 2010 и 2016 годах — 10 место, отдалялся — в 2017 году (25 строчка). Республика Алтай всегда занимала одни из последних строчек в рейтинге. Максимально — 2017 год (65 место), минимально — 2014 год (83 место). «Дача взятки» По этой статье в Алтайском крае за первые два месяца 2021 года зарегистрировали 13 преступлений. В соседнем Алтае — 29, и это, кстати, на данный момент один из самых высоких показателей по стране. По этому показателю по итогам двух месяцев Алтайский край занял 13 место (333% в динамике), а Горный Алтай — 5 строчка (93%). По итогам 2020 года край занял 19 место по стране, а республика — 14 место. Максимально близко к «лидерам» Алтайский край приближался в 2014 году — 11 место, отдалялся — в 2012 году (53 строчка). И в этом случае Республика Алтай всегда занимала одни из последних строчек в рейтинге. Максимально — 2020 год (14 место), минимально — 2013 год (74 место). Причем стремительный рост произошел именно в 2020 году, а в 2021 — уже на 5 месте по стране по итогам первых двух месяцев.

Ранее Генпрокуратура потребовала перестроить работу по выявлению коррупции в Алтайском крае. Напомним, летом 2020 года регион попал в список наименее коррупционных территорий.