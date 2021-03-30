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Жизнь

Коррупция в России демонстрирует очень уверенный рост. Как и в двух Алтаях

В России за два месяца 2021 года коррупция показала значительные темпы роста, пишет «Коммерсант» со ссылкой на портал правовой статистики Генпрокуратуры.

Барнаул против коррупции.
Барнаул против коррупции.
barnaul.org

Число выявленных коррупционных преступлений в январе-феврале 2021 года выросло на 11,8% - около половины связаны со взяточничеством.

При этом по сравнению с началом 2020 года рост взяточничества составил более 20%.

«В сравнении с предшествующим годом на 11,8% увеличился массив преступлений коррупционной направленности (с 6,3 тыс. до 7,1 тыс.). В их структуре на факты взяточничества приходится 3,5 тыс., относительно января-февраля 2020 года их число возросло на 21,1%", — отметили в Генпрокуратуре.

Каждая третья взятка не превышала 10 тыс. рублей. Чаще всего подобные случаи фиксировали в Башкирии, Москве и Краснодарском крае.

В 2020 году ущерб от коррупционных преступлений (взятка, мошенничество, присвоение, растрата, злоупотребление должностными полномочиями) превысил 63 млрд рублей.

Взятка министра здравоохранения Республики Алтай.
Взятка министра здравоохранения Республики Алтай.
altai.sledcom.ru

«Получение взятки»

По этой статье в Алтайском крае за первые два месяца 2021 года зарегистрировали 18 преступлений. В Республике Алтай — 3.

По этому показателю по итогам двух месяцев Алтайский край занял 17 место среди других регионов (100% в динамике), а Горный Алтай — 54 строчка (нулевая динамика).

По итогам 2020 года край занял 14 место, а республика — 69 место.

Максимально близко к «лидерам» Алтайский край приближался в 2010 и 2016 годах — 10 место, отдалялся — в 2017 году (25 строчка).

Республика Алтай всегда занимала одни из последних строчек в рейтинге. Максимально — 2017 год (65 место), минимально — 2014 год (83 место).

«Дача взятки»

По этой статье в Алтайском крае за первые два месяца 2021 года зарегистрировали 13 преступлений. В соседнем Алтае — 29, и это, кстати, на данный момент один из самых высоких показателей по стране.

По этому показателю по итогам двух месяцев Алтайский край занял 13 место (333% в динамике), а Горный Алтай — 5 строчка (93%).

По итогам 2020 года край занял 19 место по стране, а республика — 14 место.

Максимально близко к «лидерам» Алтайский край приближался в 2014 году — 11 место, отдалялся — в 2012 году (53 строчка).

И в этом случае Республика Алтай всегда занимала одни из последних строчек в рейтинге. Максимально — 2020 год (14 место), минимально — 2013 год (74 место). Причем стремительный рост произошел именно в 2020 году, а в 2021 — уже на 5 месте по стране по итогам первых двух месяцев.

Ранее Генпрокуратура потребовала перестроить работу по выявлению коррупции в Алтайском крае. Напомним, летом 2020 года регион попал в список наименее коррупционных территорий.

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