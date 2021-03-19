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Происшествия

На мужчину в Алтайском крае рухнул чердак

18 марта в поселке Красный Маяк Смоленского района Алтайского края мужчина оказался погребен на чердаке заброшенного дома. Ему придавило ногу, но, к счастью, с собой был телефон.

Мужчину извлекли из-под завалов.
Мужчину извлекли из-под завалов.
пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

Пострадавший позвонил в 112. Спасатели еще не вернулись после пожара, поэтому начальник части Александр Пелих собрал резервное отделение из личного состава свободной смены.

На месте пожарные обнаружили мужчину, который был в сознании и просил освободить его левую ногу. При помощи специальных инструментов спасатели убрали все тяжелые деревянные балки кровли.

«После того, как сотрудники скорой медицинской помощи на месте наложили шину на ногу, сотрудники чрезвычайного ведомства, уложив его на жесткий щит, при помощи строп спустили его на землю и доставили в карету скорой помощи», — сообщили в МЧС.

Утром 8 февраля при сходе снега с крыши зернохранилища в Заринском районе под завалами оказались восемь человек. Четверо погибли.

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