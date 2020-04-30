На необитаемом острове в районе Барнаула произошел пожар

Подписчики пабликов «Барнаул22» и «Инцидент Барнаул» сообщили о крупном пожаре на небольшом острове в пойме Оби у Барнаула, начавшемся, вероятно, во вторую половину дня 29 апреля.

О месте пожара сообщил один из подписчиков паблика «Барнаул22» — по его словам, это произошло на острове Малый Гоньбинский, расположенном недалеко от барнаульского Научного городка. На острове никто не живет.

Официальной информации ни о масштабе, ни о причинах пожара пока нет. Подписчики соцсетей предполагают, что возгорание произошло по вине человека.

Напоминаем, что 22 апреля постановлением правительства края № 179 в регионе установлен особый противопожарный режим

29−30 апреля в крае сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости), сообщили в МЧС. И спасатели настоятельно рекомендуют не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры, не бросать не потушенные спички и сигареты и не позволять детям играть с огнем.