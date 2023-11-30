30 ноября
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Происшествия

На новом путепроводе произошла первая авария

Сегодня 30 ноября состоялось открытие моста на Новом рынке. Первое ДТП не заставило себя долго ждать.

Первое ДТП на мосту.
Первое ДТП на мосту.
2ГИС

На пр. Ленина столкнулись два автомобиля, об этом сообщает пользователь 2ГИС.

О пострадавших уточняется.

Ранее мы публиковали репортаж с открытия моста на Новом рынке.

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