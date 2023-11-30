На новом путепроводе произошла первая авария

На пр. Ленина столкнулись два автомобиля, об этом сообщает пользователь 2ГИС.
О пострадавших уточняется.
Ранее мы публиковали репортаж с открытия моста на Новом рынке.
Сегодня 30 ноября состоялось открытие моста на Новом рынке. Первое ДТП не заставило себя долго ждать.
На пр. Ленина столкнулись два автомобиля, об этом сообщает пользователь 2ГИС.
О пострадавших уточняется.
Ранее мы публиковали репортаж с открытия моста на Новом рынке.
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