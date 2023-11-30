30 ноября
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Жизнь

Можно ехать. В Барнауле официально открыли мост на Новом рынке - репортаж altapress.ru

Торжественное открытие отремонтированного моста на пр. Ленина состоялось 30 ноября.

Мост на Новом рынке.
Мост на Новом рынке.
altapress.ru

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Проезд на путепроводу со стороны улицы Кулагина будет открыт чуть позже - после демонтажа сцены. Ориентировочно в течение трех часов, сообщили в мэрии.

По обновленному мосту уже прошли мэр Барнаула, губернатор региона Виктор Томенко и Николай Данилин - подрядчик.

Виктор Томенко поблагодарил строителей, дорожников, подрядчика и всех, кто вложил в мост «частичку своей души и сердца». Барнаульцев он поблагодарил за терпение к неудобствам. В частности, к пробкам.

"На следующий год остались работы по наведению красоты. Укладка плитки и асфальтобетона", - сообщили губернатору.

Напомним, с 1 декабря изменятся маршруты общественного транспорта. Благодаря открытию моста, многие автобусы вернутся на свои дороги - перестанут ездить по пр. Калинина и разгрузят пл. Октября.

Также altapress.ru вспоминал, что обрел Барнаул во время ремонта моста. И что потерял.

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