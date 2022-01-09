На оживленной федеральной трассе на Алтае в аварии искорежило два автомобиля

Как рассказали сообществу «Инцидент Барнаул» в УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю, по предварительным данным установлено, что 31-летний водитель ехал в автомобиле «Форд Фокус» со стороны села Ребриха в сторону Мамонтово и выскочил на встречную полосу.
Столкнулся «Форд» с автомобилем «Ниссан Альмера», за рулем которого находился 63-летний мужчина.
В результате ДТП водитель «Ниссан» и его пассажиры — женщины 1982 г.р. и 1953 г.р. — с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Ребрихинскую больницу, кроме того бригадой скорой медицинском помощи осмотрен несовершеннолетний пассажир «Ниссан Альмера» — 13-летний мальчик, не госпитализирован.