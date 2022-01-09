На оживленной федеральной трассе на Алтае в аварии искорежило два автомобиля

9 января на участке федеральной трассы Павловск-Мамонтово произошло ДТП. Очевидцы сообщали о пострадавших, на месте работали скорая и МЧС.

Как рассказали сообществу «Инцидент Барнаул» в УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю, по предварительным данным установлено, что 31-летний водитель ехал в автомобиле «Форд Фокус» со стороны села Ребриха в сторону Мамонтово и выскочил на встречную полосу.

Столкнулся «Форд» с автомобилем «Ниссан Альмера», за рулем которого находился 63-летний мужчина.

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В результате ДТП водитель «Ниссан» и его пассажиры — женщины 1982 г.р. и 1953 г.р. — с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Ребрихинскую больницукроме того бригадой скорой медицинском помощи осмотрен несовершеннолетний пассажир «Ниссан Альмера» — 13-летний мальчикне госпитализирован.