На оживленной магистрали под Барнаулом «Жигули» разбились «всмятку»

26 сентября около 18.00 на Павловском тракте под Барнаулом произошло жесткое ДТП. Очевидцы сообщают о пострадавших.

Авария произошла около развлекательного комплекса «Березка», что в 20 километрах от города. Участниками ДТП стал автомобиль «Жигули» 2110 и грузовик. Судя по размещенным в Сети фотографиям, последний буквально смял легковушку.

На месте ДТП прибыли сотрудники спасательных служб и скорой помощи. Пока сообщается об одном пострадавшем.

26 сентября также стало известно еще об одной серьезной аварии. Произошла она около базы «Бирюзовая Катунь». Автомобиль, за рулем которого находился 23-летний Вячеслав Надвоцкий, сын бывшего руководителя управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по краю.

Вадим Надвоцкий сейчас находится под следствием по обвинению во взятке.