Сын бывшего алтайского антикоррупционера Надвоцкого разбился на «Бирюзовой Катуни»

23-летний сын бывшего полицейского Вадима Надвоцкого, находящегося под следствием по обвинению во взятке, попал в серьезную аварию. Судя по сводке ГИБДД (имеется в распоряжении altapress.ru, прим. ред), 21 сентября он предположительно управлял автомобилем BMW, который слетел с трассы.

Как стало известно altapress.ru, ДТП произошло в районе 20.00 в лесном массиве в 100 метрах от озера Бирюзовая Катунь Алтайского района. Автомобиль BMW 335XI, зарегистрированный на 25-летнего барнаульца Михаила Переверзева, слетел с дороги в овраг и врезался в дерево. Машина пострадала настолько, что восстановлению не подлежит.

По версии правоохранителей, Вячеслав Надвоцкий мог находиться за рулем во время аварии. В результате опрокидывания автомобиля он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб позвоночника.

Две девушки, находившиеся также в машине, были доставлены в больницу с аналогичными травмами.

Сильнее всего пострадал другой пассажир — барнаулец Константин Малютин, который, по данным altapress.ru, является сотрудником ГИБДД. Врачи ввели его в медикаментозную кому и подключили к системе искусственной вентиляции легких. Состояние молодого человека оценивается как тяжелое, но стабильное.

Вадим Надвоцкий. 22.мвд.рф

Чем прославился Вадим Надвоцкий?

В августе в краевом следственном управлении СКР сообщали, что дело Вадима Надвоцкого, бывшего руководителя управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по краю, все еще расследуется.

Надвоцкого, напомним, обвинили в получении взятки в 5 млн рублей за прекращение проверок предприятия. Ранее стало известно, что он сотрудничает со следствием и признает свою вину.