Суд объяснил, почему заключил под стражу главного антикоррупционера края, подозреваемого в крупной взятке

Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого управления МВД Вадим Надвоцкий и экс-полицейский Евгений Гречишкин, которых подозревают в получении взятки в 5 млн рублей, оставаясь на свободе могли бы оказывать давление на свидетелей и уничтожить документы. Поэтому она заключены под стражу, объяснил суд. Оба — как минимум до 13 января 2019 года, следует из видео задержания подозреваемых.