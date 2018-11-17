Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 ноября -9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия
109

Суд объяснил, почему заключил под стражу главного антикоррупционера края, подозреваемого в крупной взятке

Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого управления МВД Вадим Надвоцкий и экс-полицейский Евгений Гречишкин, которых подозревают в получении взятки в 5 млн рублей, оставаясь на свободе могли бы оказывать давление на свидетелей и уничтожить документы. Поэтому она заключены под стражу, объяснил суд. Оба — как минимум до 13 января 2019 года, следует из видео задержания подозреваемых.

Вадим Надвоцкий
Вадим Надвоцкий
Скрин с Youtube

Надвоцкий просил выбрать для него более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако суд не пошел на это.

Зачитывая решение Евгению Гречишкину, который ранее занимал должность замначальника краевого управления экономической безопасности МВД, судья перечислил причины, по которым подозреваемый заключен под стражу:

  • в связи с ранее занимаемой должностью обладает административным ресурсом,
  • знаком со многими свидетелями, которые прежде находились у него в подчинении,
  • еще не проведены все необходимые следственные действия, а значит, находясь на свободе, Гречишкин мог бы оказать давление на свидетелей, склонить их к даче ложных показаний, уничтожить документы.

Напомним, по версии следствия, полковник полиции Вадим Надвоцкий при посредничестве Гречишкина получил взятку в размере 5 млн рублей от предпринимателя за прекращение проверок предприятий. Надвоцкому предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, Гречишкину — в посредничестве.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость