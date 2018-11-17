Суд объяснил, почему заключил под стражу главного антикоррупционера края, подозреваемого в крупной взятке

Надвоцкий просил выбрать для него более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако суд не пошел на это.
Зачитывая решение Евгению Гречишкину, который ранее занимал должность замначальника краевого управления экономической безопасности МВД, судья перечислил причины, по которым подозреваемый заключен под стражу:
- в связи с ранее занимаемой должностью обладает административным ресурсом,
- знаком со многими свидетелями, которые прежде находились у него в подчинении,
- еще не проведены все необходимые следственные действия, а значит, находясь на свободе, Гречишкин мог бы оказать давление на свидетелей, склонить их к даче ложных показаний, уничтожить документы.
Напомним, по версии следствия, полковник полиции Вадим Надвоцкий при посредничестве Гречишкина получил взятку в размере 5 млн рублей от предпринимателя за прекращение проверок предприятий. Надвоцкому предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, Гречишкину — в посредничестве.