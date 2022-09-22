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Происшествия

На переходе сбили женщину в Барнауле. Водитель скрылся

В Барнауле 22 сентября на пешеходном переходе сбили женщину. Об этом рассказали в «Инцидент Барнаул».

Сбили женщину на переходе.
Сбили женщину на переходе.
"Инцидент Барнаул".

Авария произошла на пересечении улиц Юрина и Телефонной. Переход был нерегулируемый.

Легковушка после столкновения с женщиной скрылась.

Пострадавшая жива, ее осмотрела скорая помощь.

Ранее на Алтае сбили корову.

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