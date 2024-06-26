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Происшествия

На пляже в Барнауле утонул подросток

В Барнауле на Оби утонул подросток, сообщает "Следственный комитет".

Днем 25 июня 15-летний подросток вместе с друзьями без сопровождения взрослых направился на реку Обь вблизи городского пляжа. Во время игры в волейбол мяч унесло по течению. Парень поплыл за ним, но зашел вглубь реки и утонул.

По факту гибели подростка возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следователями проведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае подростка убило током, когда он косил траву.

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