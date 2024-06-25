В селе Панкрушиха подростка убило током во время покоса травы. Об этом пишет СК по краю.

Известно, что 20 июня в селе Панкрушиха произошел несчастный случай. 17-летний юноша стриг траву электрической газонокосилкой возле дома. При этом земля была мокрой.

Когда подросток отсоединял провода электропитания, его ударило током. Юношу сразу же доставили в районную больницу, но он скончался от полученной электротравмы в реанимационном отделении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ранее сообщалось, что 7-летний мальчик утонул в Алтайском крае.

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