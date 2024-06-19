На Попова произошло ДТП с участием трамвая

Участниками ДТП стала фура и трамвай №10.
Теперь движение трамваев заблокировано на неопределенный срок.
Ранее сообщалось, что восемь человек скончалось в жутком ДТП в Рязанской области.
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На пересечении улиц Попова и Георгия Исакова произошло ДТП с участием трамвая, сообщает "Инцидент Барнаул".
Участниками ДТП стала фура и трамвай №10.
Теперь движение трамваев заблокировано на неопределенный срок.
Ранее сообщалось, что восемь человек скончалось в жутком ДТП в Рязанской области.
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