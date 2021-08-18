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Происшествия

На продаже служебных машин попался российский полицейский

В Кабардино-Балкарии задержали полицейского, который продавал служебные автомобили под видом списанных, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»).

Осенью 2020 года года сотрудник управлении МВД России по работе с личным составом стал продавать служебные автомобили, выдавая их за списанные, заработав на этом почти 700 тыс. рублей.

Во время семилетней работы в органах внутренних дел 31-летний полицейский неоднократно получал дисциплинарные взыскания, пишет Lenta.ru.

Экс-полисмен в Алтайском крае с родными-подельниками обворовывал правоохранительную систему. В одном из преступлений, как рассказывают в прокуратуре, полисмену помогла жена. Она также работала в структуре МВД — занимала должность специалиста тылового обеспечения УМВД России по Барнаулу.

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