На продаже служебных машин попался российский полицейский

В Кабардино-Балкарии задержали полицейского, который продавал служебные автомобили под видом списанных, сообщает Telegram -канал Mash Gor.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»).

Осенью 2020 года года сотрудник управлении МВД России по работе с личным составом стал продавать служебные автомобили, выдавая их за списанные, заработав на этом почти 700 тыс. рублей.

Во время семилетней работы в органах внутренних дел 31-летний полицейский неоднократно получал дисциплинарные взыскания, пишет Lenta.ru.

Экс-полисмен в Алтайском крае с родными-подельниками обворовывал правоохранительную систему. В одном из преступлений, как рассказывают в прокуратуре, полисмену помогла жена. Она также работала в структуре МВД — занимала должность специалиста тылового обеспечения УМВД России по Барнаулу.