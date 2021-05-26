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Происшествия

На птицефабрике в Алтайском крае рухнули плиты перекрытия и чудом не убили людей

В Алтайском крае на птицефабрике, расположенной в селе Первомайское, рухнули плиты перекрытия, рассказали в интернет-сообществе «Барнаул 22».

Перекрытия рухнули на птицефабрике. Алтайский край.
Перекрытия рухнули на птицефабрике. Алтайский край.
vk.com/barneos22.

Происшествие случилось во вторник утром 25 мая. Из работников никто не пострадал.

«К великому счастью сотрудники задержались в ветблоке до 9:00 по рабочим моментам, а иначе была бы трагедия. Люди должны были именно в том месте работать в это время», — рассказал человек, который в курсе деталей инцидента.

«Плиты не так давно отошли, была деформация и их подперли трубой. Начальство говорит, что все „нормально“ и „ну ничего же не случилось.“ Все валится, кругом разруха, зарплаты по полгода не платят», — говорится в сообщении паблика.

Сотрудники птицефабрики обратились к власти с просьбой открыть глаза на реальность — ведь село не самое далекое и заглохшее.

Кстати, в начале апреля губернатор Алтайского края Виктор Томенко съездил на птицефабрику в Первомайском районе в селе Первомайское.

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