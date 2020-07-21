Депутат Госдумы выясняет, почему участница «Дома-2» сбежала с проекта и пожаловалась на насилие

Депутат Госдумы Владимир Бурматов обратился в прокуратуру в интересах 23-летней жительницы Челябинска Ирины Наумовой. Девушка пожаловалась на то, что ее удерживали на проекте «Дом-2», а когда она попыталась покинуть место съемок, избили.

Наумова обратилась к единороссу Бурматову после того, как столичная полиция отказалась возбуждать уголовное дело по ее заявлению.

«Девушка в период карантина осталась без работы и решила провести вынужденный отпуск на популярном телепроекте. Она успешно прошла все кастинги и в начале мая оказалась среди участников реалити-шоу. Очень быстро Ирина влилась в коллектив, у нее начала собираться группа поклонников, и спустя месяц девушка уверенно вошла в топ участников, на которых строятся основные сюжетные линии проекта», — сообщили в пресс-службе депутата.

Когда она захотела покинуть съемки, ей этого не разрешили.

«Я чувствовала себя как в клетке и западне. Не знала, как мне поступать. Мне другие ребята говорили, что так просто они меня не отпустят, потому что я интересный участник», — цитирует Наумову пресс-служба депутата.

По словам девушки, ее поселили в один домик с парнем — другим участником шоу — заперли там на ночь. Напуганная девушка выломала окно и выбралась, после чего вызвала такси, пишет znak.com.

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Но на улице Наумову задержала группа сотрудников: «Восемь мужчин, как мячик, бросают тебя из рук в руки. Мне порвали куртку, меня толкали, пинали, таскали за волосы. Это физическое насилие, оно ни в какой мере не должно быть применимо. В первую очередь я женщина, и ко мне мужчина применил физическую силу».

Ирину отпустили только после того, как поняли, что она вызвала полицию. Но на свое заявление она получила отказ в возбуждении уголовного дела — девушка не предоставила справку о степени тяжести побоев.

Депутат спешит на помощь

Народный избранник обратился в прокуратуру с требованием проверить действия полиции и разобраться в конфликте на съемочной площадке.

«Надо разбираться в этой ситуации. То, что рассказывает Ирина, производит дикое впечатление. Мы намерены подключить прокуратуру, потому что, с нашей точки зрения, дело должно быть возбуждено, должно расследоваться, и уже следствие должно выяснить, кто был виноват, что происходило, кто к какой ответственности должен быть привлечен. На мой взгляд, отказ в возбуждении уголовного дела неправомерен и прокуратура должна проверить законность этого отказа», — подчеркнул депутат Госдумы Владимир Бурматов.

По словам Бурматова, в резонансной истории есть и другие нарушения. Так, с девушкой расторгли договор задним числом, а изображение Ирины сейчас используется в рекламе различных товаров.