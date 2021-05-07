На российском побережье Каспия нашли 150 мертвых тюленей

Московские и дагестанские ученые обнаружили около 150 погибших нерп на побережье Каспийского моря возле Махачкалы, пишет ТАСС.

Нерпы занесены в Красную книгу России.

«Вместе с нашими дагестанскими товарищами за два дня мы обнаружили более 150 погибших краснокнижных каспийских тюленей. Мы продолжаем обследование, думаю, что сегодня число погибших животных достигнет 200. Жуткая картина, я такого не видел никогда, через каждые 50 метров на пляже погибшая нерпа», — рассказал координатор природоохранных программ научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие» Виктор Никифоров.

Некоторые животные найдены без шкур, а некоторые погибшие нерпы запутаны в рыболовных сетях.

Причины гибели нерп пока неизвестны.

Ученые взяли образцы тканей, чтобы определить структуру популяции и возраст погибших животных. По словам исследователя, 100 лет назад популяция нерп в Каспийском море насчитывала около 1 млн особей, а сейчас их всего 50−70 тыс., пишет polit.ru.

Ранее на российском побережье:было найдено около 300 мертвых беременных тюленей без органов и с дырами. ЧП произошло на побережье Каспийского моря в Дагестане. На тушках обнаружили круглые отверстия, а на местах повреждения кожных покровов неравномерно отсутствовала жировая ткань и некоторые органы.

О животном

Каспийский тюлень, или каспийская нерпа — единственное на Каспии морское млекопитающее и самый маленький тюлень в мире.

В апреле 2020 года животное занесли в Красную книгу России.