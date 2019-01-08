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На Рождество в Барнауле сгорел дом семьи с беременной женщиной

7 января в барнаульском поселке Ягодное на ул. Центральной сгорел частный дом. Временно без жилья осталась женщина на 7-м месяце беременности, ее муж и пятилетний сын. Об этом рассказал их родственник Максим Азаров в паблике «Инцидент Барнаул».

Пожар в поселке Ягодное.
Пожар в поселке Ягодное.
Максим Азаров, "Инцидент Барнаул".

Как следует из рассказа Максима, в огне никто не пострадал: муж был на работе, а жена с ребенком — у родителей в соседнем доме.

Максим,
родственник погорельцев:

В чём были, в том и остались — удалось спасти основные документы, всё остальное сгорело. Так как дом был построен прошлым летом и до сих пор находился в процессе стройки, был не оформлен, соответственно ни на какую поддержку и компенсацию мы не можем претендовать. Своими силами будем ремонтировать то что есть, другого выхода у нас нет.

Мужчина в паблике обратился к барнаульцам помочь погорельцам стройматериалами и одеждой.

Как уточнили в МЧС по Алтайскому краю, сообщение о возгорании поступило в 15:33. Спустя 19 минут пожар локализовали, а в 15:55 ликвидировали. Дом тушили 9 пожарных с помощью 2 машин.

Также 7 января сгорел дом в Бийске. В нем проживала большая семья с маленькими детьми и пожилая женщина.

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