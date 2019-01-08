На Рождество в Барнауле сгорел дом семьи с беременной женщиной

Как следует из рассказа Максима, в огне никто не пострадал: муж был на работе, а жена с ребенком — у родителей в соседнем доме.
Максим,
родственник погорельцев:
В чём были, в том и остались — удалось спасти основные документы, всё остальное сгорело. Так как дом был построен прошлым летом и до сих пор находился в процессе стройки, был не оформлен, соответственно ни на какую поддержку и компенсацию мы не можем претендовать. Своими силами будем ремонтировать то что есть, другого выхода у нас нет.
Мужчина в паблике обратился к барнаульцам помочь погорельцам стройматериалами и одеждой.
Как уточнили в МЧС по Алтайскому краю, сообщение о возгорании поступило в 15:33. Спустя 19 минут пожар локализовали, а в 15:55 ликвидировали. Дом тушили 9 пожарных с помощью 2 машин.
Также 7 января сгорел дом в Бийске. В нем проживала большая семья с маленькими детьми и пожилая женщина.