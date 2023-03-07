7 марта
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Происшествия

На рубки леса в заказнике пожаловались жители Алтая

Жители села Светлое Завьяловского района жалуются на рубки леса в одноименном заказнике, сообщает «Банкфакс».

Вырубка леса в Завьяловском заказнике.
Вырубка леса в Завьяловском заказнике.
vk.com/incident22

Спиленные сосны засняли на видео и опубликовали в сообществе «Инцидент Барнаул» 7 марта.

Сельчане сообщают, что деревья валят в Завьяловском заказнике, сразу за кладбищем.

Местные жители опасаются, что вырубки идут незаконно.

Комментаторы в социальных сетях уверены в обратном. По их словам, это санитарные меры — вырубают сухостойные или больные деревья.

Специалисты Минприроды уже разбираются в ситуации, однако статус рубок — законные они или нет — пока неизвестен.

Ранее на Алтае задержали двух подозреваемых в незаконной порубке леса.

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