На рубки леса в заказнике пожаловались жители Алтая

Спиленные сосны засняли на видео и опубликовали в сообществе «Инцидент Барнаул» 7 марта.
Сельчане сообщают, что деревья валят в Завьяловском заказнике, сразу за кладбищем.
Местные жители опасаются, что вырубки идут незаконно.
Комментаторы в социальных сетях уверены в обратном. По их словам, это санитарные меры — вырубают сухостойные или больные деревья.
Специалисты Минприроды уже разбираются в ситуации, однако статус рубок — законные они или нет — пока неизвестен.
Ранее на Алтае задержали двух подозреваемых в незаконной порубке леса.
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