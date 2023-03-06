Срубили деревья и вывезли на коне: на Алтае задержали двух подозреваемых в незаконной порубке леса

Сотрудник Бийского лесничества обратился в отдел полиции по факту незаконной вырубки леса.
Добычей правонарушителей стала береза. На месте происшествия обнаружили пять пней от незаконно спиленных деревьев. Полицейские установили личности подозреваемых.
Мужчины в содеянном признались. Они рассказали, что срубленные березы вывозили из леса на коне. Древесиной они топили баню и дом.
Полиция проводит проверку. Подозреваемые — под подпиской о невыезде.
Ранее начальник алтайского лесничества брал скромные взятки, но все равно попал под статью.