Срубили деревья и вывезли на коне: на Алтае задержали двух подозреваемых в незаконной порубке леса

В поселке Заозерный задержали двух местных жителей, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Сотрудник Бийского лесничества обратился в отдел полиции по факту незаконной вырубки леса.

Добычей правонарушителей стала береза. На месте происшествия обнаружили пять пней от незаконно спиленных деревьев. Полицейские установили личности подозреваемых.

Мужчины в содеянном признались. Они рассказали, что срубленные березы вывозили из леса на коне. Древесиной они топили баню и дом.

Полиция проводит проверку. Подозреваемые — под подпиской о невыезде.

Ранее начальник алтайского лесничества брал скромные взятки, но все равно попал под статью.