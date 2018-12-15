На Сахалине солдата-срочника с Алтая избили до комы

В одной из воинских частей на Сахалине дембель избили 21-летнего уроженца Алтая Алексея Иванова. Он неделю проходил с разорванной селезенкой, а потом впал в кому, сообщают сахалинские СМИ.

Как следует из рассказов отца Алексея, у солдата систематически вымогали деньги. 5 декабря он отказался в очередной раз спонсировать старослужащего, и тот его избил, пишет sakhalin.info.

На следующий день с подозрением на перелом ребер солдата отвезли в военный госпиталь. Там сделали снимок и сказали, что перелома нет, но лучше госпитализировать, однако медики из воинской части якобы отказали в этом и увезли Алексея обратно. В течение семи дней он жаловался на плохое состояние, но при этом должен был выполнять обычные солдатские обязанности — его отправляли в наряды и на хозработы.

По версии отца, медики в части не хотели везти его в больницу, чтобы не лишиться премий. Сын признался, что его попросили ничего не говорить.

11 декабря солдата доставили в реанимацию областного военного госпиталя, где специалисты диагностировали разрыв селезенки. 14 декабря его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Алексей потерял много крови, поэтому семья обращается к сахалинцам с просьбой прийти на станцию переливания крови.

РИА «Сахалин-Курилы» сообщает, что военный следственный отдел начал проверку. Также стало известно, что избивавший Иванова сослуживец демобилизовался 7 декабря.