В Алтайском крае дембель сломал позвоночник, спускаясь по простыням из общежития

В Камне-на-Оби 19-летний парень сломал позвоночник, когда спускался по простыням из общежития. Пострадавшего доставили в больницу, пишут "Каменские известия".
Парень 7 декабря демобилизовался из войск из Воздушных сил России. Отпраздновать свое возвращение он решил со знакомыми, которые жили в общежитии.
Попасть в здание можно было только по пропускам. Поэтому парень решил проникнуть в общежитие через окно. Когда молодой человек спускался по простыням, узел оборвался. Парень упал с высоты второго этажа. Его госпитализировали.
В больнице выяснилось, что пострадавший получил перелом поясничного отдела позвоночника и пяточной кости. Полицейские проводят проверку.
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