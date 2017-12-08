В Алтайском крае дембель сломал позвоночник, спускаясь по простыням из общежития

Парень 7 декабря демобилизовался из войск из Воздушных сил России. Отпраздновать свое возвращение он решил со знакомыми, которые жили в общежитии.

Попасть в здание можно было только по пропускам. Поэтому парень решил проникнуть в общежитие через окно. Когда молодой человек спускался по простыням, узел оборвался. Парень упал с высоты второго этажа. Его госпитализировали.

В больнице выяснилось, что пострадавший получил перелом поясничного отдела позвоночника и пяточной кости. Полицейские проводят проверку.