В Барнауле ребенок травмировал позвоночник на аттракционе в торговом центре

В одном из торговых центров Октябрьского района мужчина организовал игровой комплекс "Лабиринт". Чтобы собрать еще больше посетителей, обвиняемый незаконно добавил в конструкцию альпинистскую стенку "скалодром" высотой 3 метра. Предприниматель знал об опасности сооружения, но не предупредил об этом посетителей.

В ноябре 2015 года 5-летний ребенок забрался на верхнюю часть альпинистской стенки и спрыгнул вниз. В результате падения мальчик получил травму позвоночника.

Уголовное дело против предпринимателя с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.