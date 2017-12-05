В Барнауле ребенок травмировал позвоночник на аттракционе в торговом центре

В Барнауле завершили расследовать уголовное дело в отношении 24-летнего индивидуального предпринимателя. В игровом комплексе, который организовал мужчина, в 2015 году ребенок сломал позвоночник, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
В одном из торговых центров Октябрьского района мужчина организовал игровой комплекс "Лабиринт". Чтобы собрать еще больше посетителей, обвиняемый незаконно добавил в конструкцию альпинистскую стенку "скалодром" высотой 3 метра. Предприниматель знал об опасности сооружения, но не предупредил об этом посетителей.
В ноябре 2015 года 5-летний ребенок забрался на верхнюю часть альпинистской стенки и спрыгнул вниз. В результате падения мальчик получил травму позвоночника.
Уголовное дело против предпринимателя с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.
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