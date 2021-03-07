На севере Оби загорелся подводный участок нефтепровода

В результате пожара, возникшего при повреждении нефтепровода в акватории Оби, пострадал один человек. Необычное ЧП произошло недалеко от Нижневартовска 6 марта.

Как пишет «Российская газета», в результате прорыва нефтепровода возник пожар, площадь которого составила около 1000 кв. метров. Повреждение образовалось на подводном участке магистрали, во время перехода через Обь.

Причины прорыва пока не установлено, но часть поврежденного участка пришлось отключить. В настоящее время огонь локализован.

В эпицентре ЧП оказался местный рыбак, который проезжал мимо на снегоходе. Он получил серьезные ожоги и был доставлен в больницу.

При этом серьезно пострадало и транспортное средство, рыбацкий снегоход значительно оплавился.