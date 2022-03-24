24 марта
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Происшествия

На шахте в Кемеровской области произошло обрушение пород, рабочих эвакуируют

На шахте «Осинниковская» в Кузбассе произошел выброс угля и газа с обрушением породы. Предварительно под завалами находится один человек, сообщают РИА «Новости».

Следователи на месте трагедии в шахте «Листвяжная».
Следователи на месте трагедии в шахте «Листвяжная».
sledcom.ru

Выброс произошел около 4 утра. Взрывов и возгорания не было.

На момент ЧП в шахте находились около 400 горняков — на поверхность вышли 73 человека. Ориентировочно, еще 315 поднимаются.

На место выехали два отделения военизированной горноспасательной части.

Шахта расположена на юге Кузбасса в городе Осинники, предприятие было основано в 1932 году. Оно входит в состав Распадской угольной компании.

Напомним, 22 марта на шахте «Листвяжная» произошел сбой работы вентиляции — 12 человек были госпитализированы.

25 ноября 2021 года на этой же шахте произошла авария, пострадали 106 человек, погибли — 51.

Также 2 марта почти 600 шахтеров были эвакуировали из шахты «Распадская» — там произошла остановка вспомогательного вентилятора.

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