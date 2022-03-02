Почти 600 шахтеров эвакуировали из шахты «Распадская»

Смену шахты «Распадская» в Кемеровской области, состоящую из почти 600 горняков, вывели на поверхность, сообщает ТАСС .

Собеседник агентства уточнил, что на шахте в Междуреченске произошла остановка вспомогательного вентилятора. По его данным, уровень метана в норме, эвакуированы 592 шахтера.

В результате инцидента пострадавших нет, сообщает РИА «Новости».

ЧП в шахтах Кузбасса

В ночь на 9 мая 2010 года на шахте «Распадская» произошли два мощных взрыва метана, напоминает Газета.Ru. Авария унесла жизни 91 человека. Из-под завалов были извлечены 80 тел погибших, еще 133 шахтера пострадали.

Несколько месяцев назад, 25 ноября 2021 года, в результате аварии на угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погибли 52 человека.

Между тем после катастрофы на «Листвяжной» в российских шахтах нашли тысячи нарушений.